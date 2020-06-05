Кладбища и церкви в Саратовской области вряд ли откроют на Троицу

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:51:41+03:00

На брифинге в Минздраве ответили на вопрос об открытии кладбищ на Троицу

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На Троицу в Саратовской области могут не открыть кладбища.

Как сообщила на брифинге в Минздраве заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева, до окончания периода самоизоляции такое решение вряд ли будет принято.

Она напомнила, что религиозным учреждениям, церквям и храмам также рекомендовано ограничить посещение прихожанами.

Напомним, ранее этот вопрос неоднократно поднимался. Специалисты Роспотребнадзора настаивают на том, что открывать кладбища на Троицу, 7 июня, не следует.

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ИСТОЧНИК KP.RU