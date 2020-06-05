2020-06-05T12:29:19+03:00
Общество

В Саратовскую область поступили 13 новых реанимобилей

Всего запланирована поставка 24 единиц техники
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев передал представителям медицинских учреждений 13 новых машин скорой помощи. Всего запланирована поставка 24 единиц транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

- Это решение президента Владимира Путина – поддержать регионы, отрасль здравоохранения в непростой период распространения коронавируса. Каждый автомобиль стоит порядка 4 млн. рублей, по возможностям это уникальные машины, оснащённые всем самым необходимым, — отметил губернатор.

Валерий Радаев рассказал о разработке программы для первичного звена здравоохранения. При поддержке депутата Госдумы Вячеслава Володина программа региональных госгарантий увеличена в этом году более чем на 3 млрд рублей, 90% этих средств — на укрепление первичного звена. Впервые за много лет будут закуплены МРТ, другое оборудование, которого у нас раньше не было.

Губернатор поблагодарил сотрудников скорой помощи за работу.

- Во время визита Вячеслава Володина мы приняли решение повысить зарплату водителям станций скорой помощи, чтобы она составляла не менее 30 тыс. рублей. Ставим задачу полностью укомплектовать медицинские бригады. В ближайшее время сделаем единую диспетчерскую службу, чтобы оказание помощи было максимально быстрым, — подчеркнул Валерий Радаев.

Сегодня новый транспорт класса «С» получили станции скорой помощи Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова и Вольска. В регион поступили восемь реанимобилей на базе УАЗ Патриот и пять — на базе Ford.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин о массовой вырубке деревьев в Саратове: Решая одну проблему, не создавайте другую
Плачущему ребенку на подоконнике помогли спасатели в Саратове
В Саратовской области одномесячная девочка и шестилетний мальчик пострадали в ДТП
Грозы продолжат бушевать в Саратовской области
Ранним утром в Саратовской области пройдет проверка систем оповещения
Жители еще одной улицы в Ленинском районе остались без воды
Трое саратовских выпускников стали призерами Всероссийской олимпиады
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Младенец пострадал в ДТП на сельской дороге под Саратовом
Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначили выплаты на детей от трех до семи лет
Пенсионер из Саратова перевел мошенникам более полумиллиона рублей
Жители Ленинского района Саратова остались без воды
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: еще 112 человек
Гроза накроет Саратов в воскресенье
В Инстаграм Володину пожаловались работники с инвестпроектов в Саратовской области: что из этого вышло
Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ
Буйство зелени или асфальт: Ольга Сокольская показала разницу в подходе к озеленению Саратова у жителей и чиновников
Кому не надо сдавать анализ на злоупотребление алкоголем при получении водительских прав