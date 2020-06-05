В Саратовскую область поступили 13 новых реанимобилей

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:29:19+03:00

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Сегодня, 5 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев передал представителям медицинских учреждений 13 новых машин скорой помощи. Всего запланирована поставка 24 единиц транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

- Это решение президента Владимира Путина – поддержать регионы, отрасль здравоохранения в непростой период распространения коронавируса. Каждый автомобиль стоит порядка 4 млн. рублей, по возможностям это уникальные машины, оснащённые всем самым необходимым, — отметил губернатор.

Валерий Радаев рассказал о разработке программы для первичного звена здравоохранения. При поддержке депутата Госдумы Вячеслава Володина программа региональных госгарантий увеличена в этом году более чем на 3 млрд рублей, 90% этих средств — на укрепление первичного звена. Впервые за много лет будут закуплены МРТ, другое оборудование, которого у нас раньше не было.

Губернатор поблагодарил сотрудников скорой помощи за работу.

- Во время визита Вячеслава Володина мы приняли решение повысить зарплату водителям станций скорой помощи, чтобы она составляла не менее 30 тыс. рублей. Ставим задачу полностью укомплектовать медицинские бригады. В ближайшее время сделаем единую диспетчерскую службу, чтобы оказание помощи было максимально быстрым, — подчеркнул Валерий Радаев.

Сегодня новый транспорт класса «С» получили станции скорой помощи Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова и Вольска. В регион поступили восемь реанимобилей на базе УАЗ Патриот и пять — на базе Ford.

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ИСТОЧНИК KP.RU