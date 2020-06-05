2020-06-05T22:09:52+03:00
Общество

Директору саратовского интерната, где 101 человек заразился коронавирусом, объявили выговор

Руководителей других соучреждений предупредили о персональной ответственности
Екатерина Семенова
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Заболеваемость коронавирусом в соцучреждениях носит взрывной характерЗаболеваемость коронавирусом в соцучреждениях носит взрывной характер
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О ситуации в психоневрологическом диспансере в Вязовке Базарно-Карабулакского района Саратовской области на заседании Координационного совета по коронавирусу 5 июня доложил зампред регионального правительства Сергей Наумов.

Он сказал, что туда выезжала комиссия и был проведен разбор ситуации. По итогам проверки Валерий Малясов, директор ПНИ, получил выговор от министра.

Напомним, в интернате 101 человек, включая персонал и пациентов, оказались заражены коронавирусом.

- На сегодня 11 проживающих и 25 сотрудников находятся с заражением в разных лечебных учреждениях Саратова и Базарного Карабулака. У остальных заболевание протекает бессимптомно, – уточнил Наумов.

Было проведено большое совещание, на котором руководителям соцучреждений было жестко заявлено о персональной ответственности в случае подобной ситуации.

Завтра внеплановая проверка пройдет в еще одном ПНИ Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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