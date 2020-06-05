От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
На брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области сегодня, 5 июня, было озвучено о еще одном скончавшемся от коронавируса.
Как сообщил первый заместитель министра Станислав Шувалов, мужчине было 86 лет. У него зафиксировано серьезное повреждение легких. Кроме того, он долгое время страдал ишемической болезнью сердца.
Сейчас в стационарах лежат 1 354 человека, из которых у 877 подтвержден коронавирус, а у 1 158 — пневмония.
Из них 112 человек нуждаются в кислородной поддержке, а 62 находятся на аппаратах ИВЛ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU