От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:22:41+03:00

От коронавируса умер еще один человек Фото: Андрей АБРАМОВ

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На брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области сегодня, 5 июня, было озвучено о еще одном скончавшемся от коронавируса.

Как сообщил первый заместитель министра Станислав Шувалов, мужчине было 86 лет. У него зафиксировано серьезное повреждение легких. Кроме того, он долгое время страдал ишемической болезнью сердца.

Сейчас в стационарах лежат 1 354 человека, из которых у 877 подтвержден коронавирус, а у 1 158 — пневмония.

Из них 112 человек нуждаются в кислородной поддержке, а 62 находятся на аппаратах ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU