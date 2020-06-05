Главврача энгельсской больницы №2 переселили поближе к коллективу, который борется с коронавирусом
На заседании Координационного совета по коронавирусу 5 июня в региональном правительстве министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о проведенных накануне встречах с коллективом и главврачом энгельсской больницы №2. Там медики пожаловались на неполные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. А главврач, как выяснилось, вообще оборудовал себе кабинет за пределами больницы.
- Проведены встречи с главврачом энгельсской горбольницы №2. Изменено место его пребывания, приближено к больнице, - отчитался Костин о выполнении поручения губернатора.
Костин также рассказал, что вчера, 4 июня, в Красноармейской психиатрической больнице у четверых сотрудников выявлен коронавирус.
Сейчас там проверяют остальной персонал и пациентов. Сформированы бригады специалистов для оказания медпомощи, в больницу направлен рентген-аппарат.
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ИСТОЧНИК KP.RU