Главврача энгельсской больницы №2 переселили поближе к коллективу, который борется с коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании Координационного совета по коронавирусу 5 июня в региональном правительстве министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о проведенных накануне встречах с коллективом и главврачом энгельсской больницы №2. Там медики пожаловались на неполные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. А главврач, как выяснилось, вообще оборудовал себе кабинет за пределами больницы.

- Проведены встречи с главврачом энгельсской горбольницы №2. Изменено место его пребывания, приближено к больнице, - отчитался Костин о выполнении поручения губернатора.

Костин также рассказал, что вчера, 4 июня, в Красноармейской психиатрической больнице у четверых сотрудников выявлен коронавирус.

Сейчас там проверяют остальной персонал и пациентов. Сформированы бригады специалистов для оказания медпомощи, в больницу направлен рентген-аппарат.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU