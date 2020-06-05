2020-06-05T20:53:17+03:00
Общество

Роспотребнадзор: Саратов не готов к переходу на второй этап снятия ограничений

В регионе продолжается рост заболеваемости пневмонией
Екатерина Семенова
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Ольга КожановаОльга КожановаФото: Александр Уриевский
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На заседании Координационного совета по коронавирусу в правительстве Саратовской области 5 июня руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова высказалась о дальнейшем снятии ограничений в регионе

Ольга Кожанова заявила, что область не вписывается в необходимые критерии.

- В Саратовской области показатель распространенности коронавируса в последние четыре дня составляет 0,9. Этого недостаточно для перехода на второй этап, — сказала Кожанова.

Тестирование в регионе на коронавирус сегодня проходят около 3 тыс. человек в день.

Еще одна заявка поступила от клинической больницы №8 о возможности открытия лаборатории по тестированию.

- Мы проведем обследование о возможности открытия там лаборатории, — заметила Кожанова.

При этом она заявила, что растет удельный вес внебольничных пневмоний. Заболеваемость ею составляет сейчас 45,6%, а в апреле было 41,7%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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