Богатство по-саратовски: маткапитал стал причиной отказа в пособии малоимущим семьям

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:33:24+03:00

Чиновники не видят в этом несправедливости

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Сегодня, 5 июня, в редакцию «КП-Саратов» обратилась жительница Саратовской области Александра с жалобой на непредоставление пособия. Отметим, такой случай не единственный в регионе.

Мера поддержки положена для детей от трех до семи лет из малоимущей семьи. Под эти критерии семья подходит, но из-за полученного в 2019 году маткапитала, денег им не дали.

Дело в том, что доход семьи рассчитывался как раз по 2019 году. В столице таких требований почему-то нет.

В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области «КП-Саратов» прокомментировали ситуацию.

Подготовлен законопроект об изменении условий назначения пособий. Действительно, сейчас учитываются все выплаты, пособия, что «не противоречит федеральному законодательству».

После изучения заявления граждан выяснилось, что из-за материнского капитала многие недополучают поддержку от государства. Поэтому правительство Саратовской области прорабатывает вопрос исключения его из списка доходов семьи.

Министерство направило в правительство региона законопроект, его рассмотрят на ближайшем заседании областной думы.

Когда его примут, семьям с потраченным маткапиталом выдадут их деньги за период с 1 января 2020 года, нужно будет заново написать заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU