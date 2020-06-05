Богатство по-саратовски: маткапитал стал причиной отказа в пособии малоимущим семьям
Сегодня, 5 июня, в редакцию «КП-Саратов» обратилась жительница Саратовской области Александра с жалобой на непредоставление пособия. Отметим, такой случай не единственный в регионе.
Мера поддержки положена для детей от трех до семи лет из малоимущей семьи. Под эти критерии семья подходит, но из-за полученного в 2019 году маткапитала, денег им не дали.
Дело в том, что доход семьи рассчитывался как раз по 2019 году. В столице таких требований почему-то нет.
В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области «КП-Саратов» прокомментировали ситуацию.
Подготовлен законопроект об изменении условий назначения пособий. Действительно, сейчас учитываются все выплаты, пособия, что «не противоречит федеральному законодательству».
После изучения заявления граждан выяснилось, что из-за материнского капитала многие недополучают поддержку от государства. Поэтому правительство Саратовской области прорабатывает вопрос исключения его из списка доходов семьи.
Министерство направило в правительство региона законопроект, его рассмотрят на ближайшем заседании областной думы.
Когда его примут, семьям с потраченным маткапиталом выдадут их деньги за период с 1 января 2020 года, нужно будет заново написать заявление.
.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU