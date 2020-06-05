Прокуратура нашла нарушения при назначении выплат на детей до трех лет в Саратове

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:32:10+03:00

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В Кировском районе Саратова прокуратура нашла нарушения при назначении ежемесячных выплат на детей до трех лет по 5 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка была проведена после жалоб граждан.

Было установлено, что 12 апреля в отделение Пенсионного фонда в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах поступило 278 заявлений о ежемесячных выплатах. Решение по ним должно было быть принято в течение пяти рабочих дней, но сроки оказались нарушены.

Еще одно заявление от жительницы Саратова поступило 20 апреля, но решение по нему приняли только 28 апреля.

Прокуратурой внесено представление начальнику УПФР в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова внесено представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU