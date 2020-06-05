Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 июня 2020 года: еще 96 случаев
Утром 5 июня стало известно о еще 96 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего зарегистрировано 3 553 заразившихся.
Выздоровели с начала эпидемии 1 462 человека, за сутки — 58.
Распределение новых случаев по территории области: город Саратов — 43, Энгельсский район — 15, Балаковский — 13, Ершовский — 8, Краснокутский — 4, Базарно-Карабулакский — 3, Вольский и Марксовский — по 2, Аткарский, Балашовский, Новоузенский, Самойловский, Ртищевский и Татищевский — по 1.
Среди заболевших 31 контактное лицо, 65 — с неустановленным источником заражения.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 52, с признаками ОРВИ — 35, с бессимптомным течением — 9.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 1;
- 15-17 лет – 1;
- 20-29 лет – 11;
- 30-39 лет – 16;
- 40-49 лет – 12;
- 50-59 лет – 21;
- старше 60 – 35.
Распространение коронавируса в Саратовской области 5 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU