Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 июня 2020 года: еще 96 случаев

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:33:33+03:00

В общей сложности количество заразившихся коронавирусом в Саратове — 3 553 человека

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Утром 5 июня стало известно о еще 96 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего зарегистрировано 3 553 заразившихся.

Выздоровели с начала эпидемии 1 462 человека, за сутки — 58.

Распределение новых случаев по территории области: город Саратов — 43, Энгельсский район — 15, Балаковский — 13, Ершовский — 8, Краснокутский — 4, Базарно-Карабулакский — 3, Вольский и Марксовский — по 2, Аткарский, Балашовский, Новоузенский, Самойловский, Ртищевский и Татищевский — по 1.

Среди заболевших 31 контактное лицо, 65 — с неустановленным источником заражения.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 52, с признаками ОРВИ — 35, с бессимптомным течением — 9.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 1;

- 15-17 лет – 1;

- 20-29 лет – 11;

- 30-39 лет – 16;

- 40-49 лет – 12;

- 50-59 лет – 21;

- старше 60 – 35.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783224" frameborder="0"></iframe> Распространение коронавируса в Саратовской области 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU