Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 июня 2020 года: еще 98 человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:32:00+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 июня 2020 года составило 3651 человек

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В Саратовской области на утро 6 июня 2020 года стало известно о 98 заразившихся коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число заразившихся коронавирусом в регионе сейчас составляет 3 651 человек

Выздоровели с начала эпидемии 1 547 человек, за сутки — 85.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 43, Балаковский — 12, Балашовский район — 8, Энгельсский — 7, Марксовский и Озинский - по 4, Вольский, Калининский, Краснокутский, Татищевский, Хвалынский и Пугачевский — по 2, Ершовский, Воскресенский, Дергачевский, Романовский, Самойловский, Саратовский, Турковский и пос. Светлый — по одному.

Среди заболевших 27 контактных лиц, 70 — с неустановленным источником заражения, 1 — прибывший с другой территории.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 63, с признаками ОРВИ — 20, с бессимптомным течением — 15.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 1;

- 20-29 лет – 4;

- 30-39 лет – 11;

- 40-49 лет – 12;

- 50-59 лет – 19;

- старше 60 – 51.

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ИСТОЧНИК KP.RU