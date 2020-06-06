Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 июня 2020 года: еще 98 человек
В Саратовской области на утро 6 июня 2020 года стало известно о 98 заразившихся коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число заразившихся коронавирусом в регионе сейчас составляет 3 651 человек
Выздоровели с начала эпидемии 1 547 человек, за сутки — 85.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 43, Балаковский — 12, Балашовский район — 8, Энгельсский — 7, Марксовский и Озинский - по 4, Вольский, Калининский, Краснокутский, Татищевский, Хвалынский и Пугачевский — по 2, Ершовский, Воскресенский, Дергачевский, Романовский, Самойловский, Саратовский, Турковский и пос. Светлый — по одному.
Среди заболевших 27 контактных лиц, 70 — с неустановленным источником заражения, 1 — прибывший с другой территории.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 63, с признаками ОРВИ — 20, с бессимптомным течением — 15.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 1;
- 20-29 лет – 4;
- 30-39 лет – 11;
- 40-49 лет – 12;
- 50-59 лет – 19;
- старше 60 – 51.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU