2020-06-05T20:51:13+03:00
Общество

Олег Костин объяснил высокую заболеваемость пневмонией в Саратовской области

Ситуация должна улучшиться в течение недели
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев провел заседание Координационного советаВалерий Радаев провел заседание Координационного совета
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин объяснил причины высокого уровня заболеваемости пневмонией в регионе.

На заседании Координационного совета он ответил на вопрос губернатора Валерия Радаева.

- Пневмония — это проявление активной фазы болезни. Она наступает от 10 до 20 дня. То есть это те больные, которые заразились 20 дней назад — тогда, когда у нас были пики и неустойчивость, — пояснил министр.

По словам Олега Костина, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не пройдет этот период после начала стабилизации — то есть выхода на плато.

- Еще дней шесть-восемь, и пойдет на спад, если не будет очаговости, — считает Олег Костин.

Валерий Радаев попросил министра продолжать обнадеживать.

- А то мы послушает вас и елки-палки, что же делать-то? А сейчас вы более-менее развеяли, что мы идет в правильном направлении, — отметил губернатор.

Напомним, ранее глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова выразила обеспокоенность ростом числа случаев внебольничной пневмонией. По ее словам, за предыдущую неделю рост составил 43,4%, а по сравнению со средними многолетними показателями, произошло четырехкратное увеличение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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