Олег Костин объяснил высокую заболеваемость пневмонией в Саратовской области
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин объяснил причины высокого уровня заболеваемости пневмонией в регионе.
На заседании Координационного совета он ответил на вопрос губернатора Валерия Радаева.
- Пневмония — это проявление активной фазы болезни. Она наступает от 10 до 20 дня. То есть это те больные, которые заразились 20 дней назад — тогда, когда у нас были пики и неустойчивость, — пояснил министр.
По словам Олега Костина, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не пройдет этот период после начала стабилизации — то есть выхода на плато.
- Еще дней шесть-восемь, и пойдет на спад, если не будет очаговости, — считает Олег Костин.
Валерий Радаев попросил министра продолжать обнадеживать.
- А то мы послушает вас и елки-палки, что же делать-то? А сейчас вы более-менее развеяли, что мы идет в правильном направлении, — отметил губернатор.
Напомним, ранее глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова выразила обеспокоенность ростом числа случаев внебольничной пневмонией. По ее словам, за предыдущую неделю рост составил 43,4%, а по сравнению со средними многолетними показателями, произошло четырехкратное увеличение.
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ИСТОЧНИК KP.RU