Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 июня 2020 года: СКР начал проверку невыплат медикам

В Саратовской области за сутки подтверждено 95 новых случаев коронавируса. В общей сложности заразились 3 269 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 3 июня 2020 года.

Карта распространения коронавируса на 2 июняФото: Ольга Симонова

Во вторник, 2 июня, следователи СУ СКР начали проверку массовой жалобы медиков Энгельсской городской больницы №2 на отсутствие выплат. Последовала реакция со стороны правительства: губернатор Валерий Радаев потребовал разобраться и принять эффективные меры, а министр здравоохранения Олег Костин поручил изыскать средства для медиков, не попадающих под постановления правительства.

Валерий Радаев потребовал эффективных мер

Еще одна проверка началась в психоневрологическим интернате Базарно-Карабулакского района, где ранее произошла вспышка заболевания. Губернатор назвал такую ситуацию безответственностью. Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова отметила, что от заноса инфекции не застраховано ни одно учреждение.

Ольга Кожанова пояснила, что от заноса инфекции никто не застрахованФото: Александр Уриевский

Очаг заболевания выявлен и в Балашовской районной больнице. А всего, по данным на 2 июня, стало известно о заражении коронавирусом 415 медиков.

Саратовский гроссмейстер Евгений Томашевский пожертвовал медучреждениям региона 2,7 млн рублей.

Евгений Томашевский пожертвовал медикам 2,7 млн рублей

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