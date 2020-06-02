Ни одно учреждение в Саратове не застраховано от заноса коронавируса: Заявление главы Роспотребнадзора Ольги Кожановой

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:38:43+03:00

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Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова признала, что скачок групповой заболеваемости коронавирусом в психоневрологическом интернате в Вязовке Базарно-Карабулакского района произошел из-за несоблюдения режима дезинфекции. Об этом она заявила 2 июня на заседании координационного совета в правительстве Саратовской области.

- Ни одно учреждение не застраховано от заноса любой инфекции. Но самое главное — не допустить ее распространения. Скорее всего, занос произошел со стороны сотрудника. И безусловно несоблюдение сотрудниками режима дезинфекции, биологической безопасности, перехода из чистой в грязную зону, стало причиной распространения вируса среди проживающих, — заявила Кожанова.

Напомним, в ПНИ села Вязовка сразу 101 человек сдал положительный тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU