Ни одно учреждение в Саратове не застраховано от заноса коронавируса: Заявление главы Роспотребнадзора Ольги Кожановой
Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова признала, что скачок групповой заболеваемости коронавирусом в психоневрологическом интернате в Вязовке Базарно-Карабулакского района произошел из-за несоблюдения режима дезинфекции. Об этом она заявила 2 июня на заседании координационного совета в правительстве Саратовской области.
- Ни одно учреждение не застраховано от заноса любой инфекции. Но самое главное — не допустить ее распространения. Скорее всего, занос произошел со стороны сотрудника. И безусловно несоблюдение сотрудниками режима дезинфекции, биологической безопасности, перехода из чистой в грязную зону, стало причиной распространения вируса среди проживающих, — заявила Кожанова.
Напомним, в ПНИ села Вязовка сразу 101 человек сдал положительный тест на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU