Обновлена карта коронавируса в Саратовской области: вспышка заболевания произошла в больнице Балашова

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:45:22+03:00

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

За сутки больше всего случаев заражения зарегистрировано в Саратове — 49.

Очаг заболевания выявлен в Балашовской районной больнице — сразу 18 лабораторно подтвержденных диагнозов. При этом данное отделение больницы уже закрыто на карантин по коронавирусу.

Всего за сутки выявлено 95 случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU