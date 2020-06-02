Обновлена карта коронавируса в Саратовской области: вспышка заболевания произошла в больнице Балашова
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
За сутки больше всего случаев заражения зарегистрировано в Саратове — 49.
Очаг заболевания выявлен в Балашовской районной больнице — сразу 18 лабораторно подтвержденных диагнозов. При этом данное отделение больницы уже закрыто на карантин по коронавирусу.
Всего за сутки выявлено 95 случаев заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU