Губернатор Радаев о вспышке коронавируса: Это безответственность. Не в форточку же он влетел?!

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:46:45+03:00

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Относительно стабильная ситуация с распространением инфекции омрачилась вспышкой заболеваемости коронавирусом в психоневрологическом интернате села Вязовка в Базарно-Карабулакском районе. Это уже третье подобное соцучреждение, где произошло массовое заражение. Первое — в селе Черкасское Вольского района. К концу апреля там подтвердился диагноз у 30 человек. Второе — в селе Озерное Аткарского района, 6 мая было зафиксировано 54 случая.

- Только сегодня в Озерном мы снимаем карантин. А два дня назад стало известно о ситуации в Базарно-Карабулакском районе. И вот посмотрите, уважаемые коллеги, что получается. Строгие меры безопасности во всех трех ПНИ соблюдались, но 101 человек инфицирован. Лично у меня вопрос — с 29 апреля все дома престарелых, профильные интернаты работают в карантинном режиме. Персонал переведен на двухнедельные круглосуточные смены. Здания закрыты на вход и выход для проживающих, сотрудников и посетителей. Причем тесты персоналу проводятся за несколько дней до выхода на дежурство. Казалось бы, с первой вспышки в Черкасском прошло почти полтора месяца, было время проанализировать это ЧП, сделать соответствующие выводы, усовершенствовать систему карантинного пребывания, тестирования из расчета времени, необходимого на получение результата. Но ситуация повторилась второй и третий раз. Сейчас — особенно массово. Понятно, что вирус не в форточку влетел, что был конкретный источник инфицирования, были нарушены правила безопасности на рабочем месте, а дальше пошло распространение, — эмоционально прокомментировал губернатор Радаев ситуацию.

Глава региона потребовал разъяснений от руководителя Роспотребнадзора, а от профильного зампреда — детально проработанных решений, чтобы впредь ситуаций не повторялось.

- Не могут руководители на вопрос о причинах случившегося давать стандартную формулировку: все предписания соблюдались. Соблюдались, но больше 100 человек заразилось. Это не просто невнятное объяснение, это безответственно, — заявил Радаев.

В Саратовской области свыше 30 соцучреждений с постоянным проживанием. В них размещено более 5,5 тыс. человек и 1,3 тыс. — персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU