Медики ковидного госпиталя в Энгельсе написали массовую жалобу в СКР на невыплаты

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:08:58+03:00

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В Саратовской области следователи начали еще одну проверку о невыплатам медикам стимулирующих надбавок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о ГАУЗ «Энгельсская городская Больница № 2».

Ранее в следственные органы поступила коллективная жалоба от медицинских работников. Персонал ковидного госпиталя, который стал одним из первых стационаров, принимающих пациентов с коронавирусом, не получил стимулирующих выплат.

Начата проверка. Следователи изучают доводы заявителей.

- Следственные органы СК России осуществляют постоянный мониторинг и продолжают реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам, — отметили в СУ КСР регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU