Медики ковидного госпиталя в Энгельсе написали массовую жалобу в СКР на невыплаты
В Саратовской области следователи начали еще одну проверку о невыплатам медикам стимулирующих надбавок.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о ГАУЗ «Энгельсская городская Больница № 2».
Ранее в следственные органы поступила коллективная жалоба от медицинских работников. Персонал ковидного госпиталя, который стал одним из первых стационаров, принимающих пациентов с коронавирусом, не получил стимулирующих выплат.
Начата проверка. Следователи изучают доводы заявителей.
- Следственные органы СК России осуществляют постоянный мониторинг и продолжают реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам, — отметили в СУ КСР регионе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В 1-й горбольнице Саратова началась проверка о невыплатах денег врачам
Сотрудники пожаловались в СУ СКР регион
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU