Олег Костин поручил главврачам найти деньги для медиков, не попадающих под государственные выплаты

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:25:58+03:00

Олег Костин записал видеообращение на эту тему после встречи с медработникам горбольницы №2 Энгельса

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал жалобы врачей горбольницы №2 Энгельса по поводу невыплат денег за работу в коронавирусном госпитале.

Костин заявил, что ситуация сегодня стала резонансной и для области совершенно нетипична.

- Это заметно по существенному снижению обращений на горячие линии Минздрава области по зарплатам и дополнительным выплатам. Если раньше в день поступало свыше 20 обращений, то на протяжении последних нескольких дней – не более пяти. Конечно, это не повод для самоуспокоения, и сегодняшний пример с Энгельсом - тому явное подтверждение, — подчеркнул министр.

Он рассказал, что ситуации, когда у медработников есть вопросы, усугубляющиеся недосказанностью со стороны администрации больниц и поликлиник, еще встречаются. По его словам, Минздрав с такой ситуацией мириться не будет.

- Нужно четко объяснять сотрудникам — за что, кому и по каким нормативным актам положены доплаты. Сегодня лично общался с сотрудниками Энгельсской больницы. Мной дано поручение всем главным врачам проработать вопрос дополнительного финансового стимулирования сотрудников больниц и поликлиник, не попадающих под нормы федеральных и регионального постановлений о доплатах за коронавирус, — заявил Костин.

Для этого, по его словам, нужно посмотреть внутренние резервы учреждения и дополнительные источники.

- На мой взгляд, это будет справедливо. Особенно по отношению к тем, кого не коснулись федеральные доплаты, — отметил министр здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782775" frameborder="0"></iframe> Обращение Олега Костина по поводу жалоб сотрудников горбольницы №2 Энгельса.

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ИСТОЧНИК KP.RU