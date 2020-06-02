2020-06-02T13:04:27+03:00
Общество

Медики больницы №2 в Энгельсе пожаловались на невыплаты доплат за коронавирусных больных: В Минздраве пояснили что к чему

Министр здравоохранения региона Костин проводит встречу с коллективом, который написал жалобу в СКР
Екатерина Семенова
Поделиться:
Первый замминистра здравоохранения региона Станислав ШуваловПервый замминистра здравоохранения региона Станислав ШуваловФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Минздраве Саратовской области прокомментировали информацию о невыплате надбавок за работу с коронавирусом врачам в горбольнице №2 Энгельса.

На брифинге 2 июня первый замминистра Станислав Шувалов пояснил, что это связано с тем, что есть три правовых акта, которые регулируют вопрос выплат медработникам стимулирующих доплат.

- На сегодня по вопросам, которые задают младший и средний персонал из инфекционного отделений, — они получили выплаты по двум постановлениям. Это касается всех работников, работающих в медучреждении. Они могут претендовать на процент средней зарплаты по региону, если контактировали с больными коронавирусом, — пояснил Станислав Шувалов.

Также он напомнил, что есть 484-е постановление правительства РФ, где речь идет об оказании специализированной помощи в коронавирусных стационарах. Однако именно в этом инфекционном отделении больницы она не предусмотрена — оно задействовано для оказания помощи больным с другими инфекциями.

- Да, коронавирусные пациенты могут оказаться там, но сразу после постановки диагноза их переводят в коронавирусный стационар. И уже тем, кто там, выплачивают надбавку по этому постановлению. Сейчас министр здравоохранения Олег Костин встречается с коллективом больницы №2 в Энгельсе. Уверен, что все вопросы медработников будут проработаны и обсуждены, — рассказал Шувалов.

Он сообщил, что сейчас эта больница разворачивает 300 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, СУ СКР по Саратовской области начал проверку по заявлениям медработников больницы №2 в Энгельсе о невыплате им положенных доплат.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники в соцсетях выманили у жительниц Саратова 15 тыс. рублей
Саратовские приставы списали со счета должника 150 тыс. рублей
В Энгельсе ночью воспламенилась и сгорела Mazda
В Саратове 415 медиков заразились коронавирусом
Мужчина пострадал на пожаре в гараже на Блинова
Медики больницы №2 в Энгельсе пожаловались на невыплаты доплат за коронавирусных больных: В Минздраве пояснили что к чему
Роспотребнадзор настаивает на запрете открытия кладбищ к Троице
«Заходить только через первую дверь»: мэр Саратова не планирует поездку в трамвае по новым правилам
«Единая Россия» продолжает оказывать помощь медикам и жителям регионов
В Соколовом поселке благоустраивают сквер, спортплощадку, парк и дворы
Ремонт дорог в Саратове должны завершить к 25 июня
В Саратове иномарка на пешеходном переходе сбила юношу
Леонид Писной: Еще 8 млн рублей удалось сэкономить на строительстве инфекционной больницы
Панков: Пожелаем выздоровления Петру Глыбочко
СКР начал проверку в психоневрологическом интернате Саратовской области после вспышки коронавируса
В Энгельсе женщина за рулем ВАЗа сбила ребенка
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 2 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Саратовской области в жилище пастухов нашли труп зарезанной женщины