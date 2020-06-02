Медики больницы №2 в Энгельсе пожаловались на невыплаты доплат за коронавирусных больных: В Минздраве пояснили что к чему

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:04:27+03:00

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В Минздраве Саратовской области прокомментировали информацию о невыплате надбавок за работу с коронавирусом врачам в горбольнице №2 Энгельса.

На брифинге 2 июня первый замминистра Станислав Шувалов пояснил, что это связано с тем, что есть три правовых акта, которые регулируют вопрос выплат медработникам стимулирующих доплат.

- На сегодня по вопросам, которые задают младший и средний персонал из инфекционного отделений, — они получили выплаты по двум постановлениям. Это касается всех работников, работающих в медучреждении. Они могут претендовать на процент средней зарплаты по региону, если контактировали с больными коронавирусом, — пояснил Станислав Шувалов.

Также он напомнил, что есть 484-е постановление правительства РФ, где речь идет об оказании специализированной помощи в коронавирусных стационарах. Однако именно в этом инфекционном отделении больницы она не предусмотрена — оно задействовано для оказания помощи больным с другими инфекциями.

- Да, коронавирусные пациенты могут оказаться там, но сразу после постановки диагноза их переводят в коронавирусный стационар. И уже тем, кто там, выплачивают надбавку по этому постановлению. Сейчас министр здравоохранения Олег Костин встречается с коллективом больницы №2 в Энгельсе. Уверен, что все вопросы медработников будут проработаны и обсуждены, — рассказал Шувалов.

Он сообщил, что сейчас эта больница разворачивает 300 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, СУ СКР по Саратовской области начал проверку по заявлениям медработников больницы №2 в Энгельсе о невыплате им положенных доплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU