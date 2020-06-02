2020-06-02T21:15:06+03:00
Общество

Радаев по ситуации с выплатами врачам в Энгельсе: Или главврач будет работать с коллективом, или у коллектива будет новый главврач

Это подрывает доверие к власти - Радаев
Екатерина Семенова
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Радаев в ходе заседания координационного совета обрушился с критикой на главврача, который не смог объяснить персоналу, кому какие выплаты положены.

- Требую эффективных мер реагирования на жалобу врачей Второй городской больницы Энгельса. Именно системных мер. И хорошо, что министр здравоохранения взял на себя часть решений. Здесь я вижу абсолютный провал в разъяснительной работе с коллективом со стороны руководителя, хотя постоянно напоминаю, насколько такая работа важна. Повторяю: порядок получения федеральной поддержки должен быть прозрачен и понятен каждому сотруднику. Если дошло до того, что люди вышли в публичное пространство со своими требованиями, значит, главный врач дистанцировался от коллектива и своим пренебрежением довел до таких выступлений. Других объяснений у меня нет, - заявил Радаев.

Он поручил министру здравоохранения области держать ситуацию по каждому учреждению на личном контроле и если где-то еще есть недопонимание, давать исчерпывающие разъяснения, кому и что полагается.

Губернатор отметил, что все стимулирующие доплаты поступают в плановом порядке со строжайшим соблюдением адресности. И подобные жалобы на несправедливость – подрывают доверие к власти, считает Радаев.

- Главврач живет своей жизнью, а коллектив своей, проблемной. Взял и себе кабинет через дорогу сделал. Это нонсенс. С завтрашнего дня — чтобы у него был самый маленький кабинет в больнице, но функциональный. Или он будет в больнице, или он будет сам по себе, а больница сама по себе, с новым главврачом, - еще раз вернулся к ситуации во 2-й больнице Энгельса глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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