В Саратове 415 медиков заразились коронавирусом
Первого замминистра здравоохранения Саратовской области попросили прокомментировать информацию о том, что в ОКБ из 28 коечных отделений 13 — на карантине, заражены трое заведующих отделениями и не менее восьми врачей, а в онкодиспансере — 49 инфицированных сотрудников.
- У нас 415 медиков инфицировано всего за весь период пандемии коронавируса.
Это достаточно большое количество. Они есть во многих учреждениях здравоохранения, в том числе онкодиспансере, — коротко ответил Шувалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU