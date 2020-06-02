В Саратове 415 медиков заразились коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:00:52+03:00

Эту цифру для всей области назвал первый замминистра здравоохранения

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Первого замминистра здравоохранения Саратовской области попросили прокомментировать информацию о том, что в ОКБ из 28 коечных отделений 13 — на карантине, заражены трое заведующих отделениями и не менее восьми врачей, а в онкодиспансере — 49 инфицированных сотрудников.

- У нас 415 медиков инфицировано всего за весь период пандемии коронавируса.

Это достаточно большое количество. Они есть во многих учреждениях здравоохранения, в том числе онкодиспансере, — коротко ответил Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU