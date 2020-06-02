Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 2 июня 2020 года: еще 95 человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:28:41+03:00

Общее число зараженных выросло до 3 269 человек

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В Саратове продолжает расти число заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба на 2 июня, их число за сутки увеличилось на 95 человек.

В общей сложности количество лабораторно подтвержденных анализов составило 3 269 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 1288 человек, за сутки — 82.

Распределение новых случаев по территории области: город Саратов — 49, Балаковский район — 10, Энгельсский и Краснокутский — по 3, Самойловский, Вольский, Аткарский, Марксовский. Татищевский, Новобурасский, Калининский, Ртищевский, Ершовский, Новоузенский, Саратовский и Питерский — по 1-му. Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице — в отделении, закрытом на карантин.

Среди заболевших 28 контактных лиц, 64 — с неустановленным источником заражения, 3 — прибывших с других территорий и имеющих признаки ОРВИ.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 50, с признаками ОРВИ — 33, с бессимптомным течением — 12.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 2;

- 18-19 лет – 1;

- 20-29 лет – 6;

- 30-39 лет – 22;

- 40-49 лет – 21;

- 50-59 лет – 18;

- старше 60 – 25.

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ИСТОЧНИК KP.RU