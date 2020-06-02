2020-06-02T15:27:47+03:00
Общество

Саратовский гроссмейстер Евгений Томашевский пожертвовал 2,7 млн рублей врачам

Его лично поблагодарил министр здравоохранения Олег Костин
Ольга Симонова
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Евгений Томашевский пожертвовал медучреждениям 2,7 млн рублейЕвгений Томашевский пожертвовал медучреждениям 2,7 млн рублей
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Саратовский гроссмейстер Евгений Томашевский передал медучреждениям Саратова 2,7 млн рублей.

- Сегодня, 2 июня, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин встретился с Томашевским. Вместе с руководителями и сотрудниками горбольницы №2, Саратовской городской станции скорой медицинской помощи и Саратовского областного базового медицинского колледжа Костин поблагодарил шахматиста за благотворительную помощь, — сообщает канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Саратовской области.

Напомним, ранее Евгений Томашевский занял второе место в онлайн-турнире «Сборная — России» и часть своего выигрыша решил пожертвовать этим учреждениям в виде приобретения на них средств индивидуальной защиты для работников и оказания прямой финансовой помощи.

Между горбольницей №2, городской станцией скорой помощи и медколледжем, на базе которого работает Центр дополнительного образования средних медицинских работников, распределено 700 тыс. рублей, а на сумму около 2 млн рублей закуплены одноразовые медицинские маски, медицинские защитные маски FFP2, респираторы FFP3, защитные костюмы, одноразовые медицинские очки и другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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