СКР начал проверку в психоневрологическом интернате Саратовской области после вспышки коронавируса
В Саратове начата доследственная проверка по ситуации в психоневрологическом интернате Базарно-Карабулакского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в воскресенье 31 мая стало известно об очаге заражения в Адоевщинском интернате. Там выявили сразу 101 случай коронавируса среди сотрудников и проживающих.
Сейчас следователи проверяют обстоятельства заноса вируса в закрытое на карантин учреждение. Будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников, проверено исполнение должностными лиц своих обязанностей.
Накануне во время брифинга в Минздраве замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева отметила, что халатности пока не усматривается.
Это уже не первый случай в Саратовской области. Ранее после проверки было возбуждено уголовное дело о халатности в доме-интернате села Черкасское Вольского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU