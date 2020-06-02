2020-06-02T10:50:39+03:00
Общество

СКР начал проверку в психоневрологическом интернате Саратовской области после вспышки коронавируса

Будет дана оценка действию персонала
Екатерина Семенова
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В Саратове начата доследственная проверка по ситуации в психоневрологическом интернате Базарно-Карабулакского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в воскресенье 31 мая стало известно об очаге заражения в Адоевщинском интернате. Там выявили сразу 101 случай коронавируса среди сотрудников и проживающих.

Сейчас следователи проверяют обстоятельства заноса вируса в закрытое на карантин учреждение. Будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников, проверено исполнение должностными лиц своих обязанностей.

Накануне во время брифинга в Минздраве замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева отметила, что халатности пока не усматривается.

Это уже не первый случай в Саратовской области. Ранее после проверки было возбуждено уголовное дело о халатности в доме-интернате села Черкасское Вольского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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