2020-06-01T22:07:31+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 июня 2020 года: Малоимущих обеспечат бесплатными масками

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 2 июня 2020 года
Екатерина Семенова
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Малоимущим маски будут выдавать бесплатноМалоимущим маски будут выдавать бесплатноФото: Иван МАКЕЕВ
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В Саратовской области, по данным оперативного штаба на утро 1 июня 2020 года, было зарегистрировано 96 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждены 3 174 заразившихся.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 2 июня 2020 года.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 1 июня Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 1 июняФото: Ольга Симонова

За сутки новых смертей не зарегистрировано. По-прежнему сообщатся, что от коронавируса скончались 34 человека. В правительстве подготовлено постановление о выплатах пособий родственникам умерших от этой болезни.

Также многодетные семьи и пожилых жителей региона поручено обеспечить бесплатными многоразовыми масками. При условии дохода ниже прожиточного минимума.

Губернатор Валерий Радаев поручил разобраться со вспышкой заболевания в психоневрологическом интернате в Базарно-Карабулакском районе. Впрочем, на брифинге в Минздраве замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что халатности сотрудника, который стал первым выявленным, не усматривается.

Страховые выплаты получили уже 11 заразившихся медиков. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов. А зампред правительства Сергей Наумов на заседании оперативного штаба доложил, что уже выплачены более 108 млн рублей сотрудникам закрытых на карантин учреждений соцзащиты.

Заразившиеся коронавирусом медики получают страховые выплаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заразившиеся коронавирусом медики получают страховые выплатыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О своей болезни 1 июня сообщил муфтий Саратовской области Муккадас Бибарсов.

Мукаддас Бибарсов. Фото сайта ДУМСО

Мукаддас Бибарсов. Фото сайта ДУМСО

В связи с наступлением лета в Саратовской области уже должна начаться подготовка пляжей, несмотря на ограничительные мероприятия. Местным властям необходимо уже сейчас начать подавать заявки на получения санитарно-эпидемиологических заключений от Роспотребнадзора.

В Саратовской области необходимо начать подготовку пляжей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области необходимо начать подготовку пляжейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, на Троицу, 7 июня, могут открыть кладбища. Но пока вопрос только прорабатывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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