Родственники умерших от коронавируса в Саратовской области будут получать пособия от государства

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:52:14+03:00

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В Саратовской области подписано постановление о выплате пособия членам семей граждан, умерших от коронавируса.

- Все расходы на выплаты пособия членам семей умерших в результате инфицирования, областное правительства берет на себя за счет резервного фонда, — отметил председатель правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.

Также разработан перечень лиц, которые имеют право на выплаты по соответствующему постановлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU