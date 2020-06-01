Родственники умерших от коронавируса в Саратовской области будут получать пособия от государства
В Саратовской области подписано постановление о выплате пособия членам семей граждан, умерших от коронавируса.
- Все расходы на выплаты пособия членам семей умерших в результате инфицирования, областное правительства берет на себя за счет резервного фонда, — отметил председатель правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.
Также разработан перечень лиц, которые имеют право на выплаты по соответствующему постановлению.
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ИСТОЧНИК KP.RU