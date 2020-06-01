2020-06-01T20:00:01+03:00
Общество

Роспотребнадзор призвал власти Саратова начать подготовку пляжей

Они будут открыты при первой возможности
Екатерина Семенова
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Пляжи надо готовить уже сейчасПляжи надо готовить уже сейчасФото: Олег УКЛАДОВ
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Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу призвала начать готовится к пляжному сезону.

Она отметила, что, несмотря на то, что пляжи могут быть открыты только на третьем этапе снятия ограничительных мер, подготовку следует начинать уже сейчас, ведь они должны получить санитарно-эпидемиологические разрешения.

Пока никто из владельцев пляжей за таким заключением не обращался. Ольга Кожанова призвала глав администраций, в том числе Саратова, озаботиться этим.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поддержал ее. Он поручил министру территориального развития Сергею Зюзину отработать этот вопрос с муниципалитетами.

- Над все как положено делать. Как только будет возможность что-то открывать по выданным разрешениям — откроем, — отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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