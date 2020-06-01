Александр Стрелюхин о запрете посещений кладбищ: Скоро Троица, давайте посмотрим, что можно сделать

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:36:32+03:00

Ранее на Пасху был введен запрет на посещение кладбищ, который действует до сих пор

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Посещения кладбищ в Саратовской области на Троицу, возможно, разрешат. Такой вывод можно сделать из слов председателя правительства региона Александра Стрелюхина, который 1 июня на заседании оперштаба по коронавирусу призвал подумать, что можно сделать в этом направлении.

- Скоро Троица. Люди будут посещать кладбища, давайте посмотрим, что можно сделать с учетом мер предосторожности, масок, дистанции. Этот момент надо смотреть и по возможности решать, - сказал Стрелюхин.

Ранее, днем 1 июня на брифинге в минздраве области замруководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявила, решение об открытии кладбищ не принято как раз в связи с Троицей.

- Пока решение по кладбищам не принято в связи с тем, что наступает очередной день поминовения — Троица. Это сделано, чтобы не допускать массового посещения, — сказала Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU