Муфтий Саратовской области заразился коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:27:51+03:00

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Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов заразился коронавирусом.

- С повышенной температурой и рядом других симптомов муфтий 28 мая обратился к врачам и сдал тест на коронавирус, который, к сожалению, оказался положительным, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе духовного управления мусульман Саратовской области.

Сейчас муфтий находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

В ДУМСО отметили, что руководство организации и имамы региона продолжают работу, и напомнили, что с 26 марта во всех мечетях и молельных домах Саратовской области приостановлено проведение коллективных намазов.

С той же даты, 26 мая, Бибарсов ушел в отпуск. Временно исполняющим обязанности Председателя ДУМСО на срок до 8 июня 2020 года назначается первый заместитель муфтия Расим хазрат Кузяхметов.

Сам Бибарсов призывал всех верующих оставаться дома и соблюдать самоизоляцию даже на празднование Ураза-Байрама, которое прошло 24 мая. Об этом он заявил в своей праздничной проповеди.

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ИСТОЧНИК KP.RU