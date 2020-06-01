Муфтий Саратовской области заразился коронавирусом
Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов заразился коронавирусом.
- С повышенной температурой и рядом других симптомов муфтий 28 мая обратился к врачам и сдал тест на коронавирус, который, к сожалению, оказался положительным, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе духовного управления мусульман Саратовской области.
Сейчас муфтий находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
В ДУМСО отметили, что руководство организации и имамы региона продолжают работу, и напомнили, что с 26 марта во всех мечетях и молельных домах Саратовской области приостановлено проведение коллективных намазов.
С той же даты, 26 мая, Бибарсов ушел в отпуск. Временно исполняющим обязанности Председателя ДУМСО на срок до 8 июня 2020 года назначается первый заместитель муфтия Расим хазрат Кузяхметов.
Сам Бибарсов призывал всех верующих оставаться дома и соблюдать самоизоляцию даже на празднование Ураза-Байрама, которое прошло 24 мая. Об этом он заявил в своей праздничной проповеди.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU