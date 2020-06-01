Станислав Шувалов: Новых смертей от коронавируса в Саратове пока нет

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:09:36+03:00

Число выздоровевших почти сравнялось с количеством госпитализированных больных

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге 1 июня сообщил, что число находящихся в стационарах инфекционных отделений почти сравнялось с количеством выписанных после выздоровления.

- Выздоровели 1 206 пациентов. В стационарах — 1217, у 792 из них подтвержден коронавирус. Пневмония диагностирована у 1 042, коронавирусная пневмония — у 645 человек.

Сегодня 92 человека находятся на кислородной поддержке, еще 71 на аппаратах ИВЛ. 1 034 пациента на амбулаторном лечении.

Новых смертей не было, то есть 34 на сегодняшний день, — сообщил Шувалов.

Всего в Саратовской области на 1 июня 2020 года зарегистрировано 3 174 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки — 96.

ИСТОЧНИК KP.RU