2020-06-01T14:09:36+03:00
Общество

Станислав Шувалов: Новых смертей от коронавируса в Саратове пока нет

Число выздоровевших почти сравнялось с количеством госпитализированных больных
Екатерина Семенова
Поделиться:
Станислав ШуваловСтанислав Шувалов
Изменить размер текста:

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге 1 июня сообщил, что число находящихся в стационарах инфекционных отделений почти сравнялось с количеством выписанных после выздоровления.

- Выздоровели 1 206 пациентов. В стационарах — 1217, у 792 из них подтвержден коронавирус. Пневмония диагностирована у 1 042, коронавирусная пневмония — у 645 человек.

Сегодня 92 человека находятся на кислородной поддержке, еще 71 на аппаратах ИВЛ. 1 034 пациента на амбулаторном лечении.

Новых смертей не было, то есть 34 на сегодняшний день, — сообщил Шувалов.

Всего в Саратовской области на 1 июня 2020 года зарегистрировано 3 174 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки — 96.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области заменят 24 фельдшерско-акушерских пункта в 15 районах
Под Саратовом корова застряла рогами в дереве
Проекты сельских библиотек Ивантеевского района помогут школьникам стать настоящими патриотами
В Энгельсе 33 водителя маршруток привлечены за нарушения
В «Т Плюс» объяснили разлив горячей воды в центре Саратова
Саратовским журналистам решили делать тесты на коронавирус
Начат набор учеников в предуниверсарий Саратова
Жительница Аткарска украла у спящего мужчины 10 тыс. рублей
В Саратове сотрудника колонии заподозрили в получении взяток от осужденных
В Саратове двое пассажиров пострадали при столкновении Hyundai и маршрутки №33
ООО «КВС» заменены коммуникации на 2-й Электронной и проспекте 50 лет Октября
Кипяток заливает дорогу в центре Саратова
Николай Панков: Победа в предварительном голосовании — большая ответственность
Саратовец отработает нежелание выплачивать штраф в 200 тыс. рублей
Индекс самоизоляции в Саратове достиг рекордно низкой отметки
Саратовец вырастил на даче 156 кустов конопли
В Минздраве не стали отвечать, найден ли коронавирус у мэра Саратова
Заразившиеся коронавирусом медики Саратова могут не получить страховых выплат