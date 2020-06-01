Многодетные семьи и неимущих пенсионеров в Саратове пообещали снабдить бесплатными масками

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:45:59+03:00

Кроме это, выплаты на детей от 3 до 16 лет уже частично совершены в регионе

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На заседании оперштаба по коронавирусу в правительстве Саратовской области 1 июня было заявлено о бесплатном обязательном обеспечении масками многодетных семей и малоимущих старше 65 лет.

Об этом заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Сначала он отчитался о выполнении указа президента о выплатах по 10 тыс. рублей семьям на детей от 3-16 лет.

- Сегодня, 1 июня, мы начали первые выплаты. Это 179,1 тыс. заявление на 247 тыс. детей. И уже выплачено 2,476 млрд рублей.

Это те заявления, которые были поданы до 26 мая. Еще 7 479 заявлений поступили сегодня. Срок выплаты по ним – завтра, 2 июня.

Всего в регионе зарегистрировано 345 тыс. детей в возрасте от 3 до 16 лет.

- Все средства для выплат есть. Выплаты начаты, – сказал Стрелюхин.

Он также заявил, что в связи с продолжением масочного режима подписано постановление облправительства, по которому власти обязаны обеспечить бесплатными многоразовыми масками семьи с детьми, и людей из группу риска - старше 65 лет, у которых доход ниже прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU