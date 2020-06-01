2020-06-01T20:18:05+03:00
Общество

Сотрудники закрытых на карантин интернатов Саратовской области получили 108 млн рублей

Выплаты произведены за две смены работы
Екатерина Семенова
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В закрытых на карантин интернатах, подведомственных министерству труда и социальной защиты Саратовской области, началась третья 14-дневная смена работы.

Как сообщил на заседании оперативного штаба при правительстве области зампред Сергей Наумов, сотрудники, отработавшие первую и вторую смены, уже получили стимулирующие выплаты.

В общей сложности им на карты перечислено 108,5 млн рублей. В третью смену заступили 1 350 специалистов и для них по прогнозу потребуется 56,8 млн рублей.

Сергей Наумов пояснил, что в Адоевщинском интернате Базарно-Карабулакского района, где произошла вспышка коронавируса, это случилось до окончания второй смены. Поэтому работникам дополнительно перечислено 442 тыс. рублей за работу в условиях коронавируса.

Также он отметил, что всего в интернатах выздоровели 69 человек — 35 сотрудников и 34 проживающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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