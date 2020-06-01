2020-06-01T14:20:10+03:00
Общество

Роспотребнадзор: Заразивший сотню человек в Саратовской области медик не уличен в халатности

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Екатерина Семенова
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Брифинг в минздраве 1 июня 2020 годаБрифинг в минздраве 1 июня 2020 года
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В действиях медперсонала в психоневрологическом интернате в Вязовке Базарно-Карабулакского района не усматривается халатности. Об этом на брифинге 1 июня заявила замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

Напомним, в ПНИ в Вязовке произошло массовое заражение пациентов и персонала — коронавирус обнаружен у сотни человек. Источником стал один из медработников.

- Халатности не усматривается. Просто медработник был протестирован, но ни одна тест-система не имеет 100-процентного результата. В Вязовке все, кто заходил на смену, тестировались за определенный период, и перед захождением на смену прошло пять дней. То есть заражение могло появиться за эти пять дней, — пояснила Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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