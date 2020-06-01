Заразившиеся коронавирусом медики Саратова могут не получить страховых выплат

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:58:42+03:00

Сейчас всего девять человек получили деньги в ФСС

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В Саратовской области не все заразившиеся коронавирусом медработники могут получить страховые выплаты.

Об этом на брифинге в Минздраве сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он пояснил, что данные о новых заразившихся врачах с пятницы пока не обновлялись — это 319 человек. Выплаты уже получили девять.

Станислав Шувалов отдельно подчеркнул, что не все могут получить выплаты.

Мероприятия проводятся в рамках приказа, который создан в каждом медучреждении. Там проводится расследования, и итоги направляются в Фонд социального страхования, где принимается решение.

- Надо понимать, что медики, материалы по которым переданы в ФСС, могут и не получить выплаты. Нужно знать, заболел ли человек в принципе. Если у него диагностирован коронавирус, но нет клинических проявлений, то нет повода подавать документы на выплаты. Если причинен вред здоровью человека или он, не дай Бог, скончался, то комиссия принимает решение — подлежит ли ситуация выплатам. Так эта система работает, — пояснил Станислав Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU