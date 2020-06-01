Заразившиеся коронавирусом медики Саратова могут не получить страховых выплат
В Саратовской области не все заразившиеся коронавирусом медработники могут получить страховые выплаты.
Об этом на брифинге в Минздраве сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.
Он пояснил, что данные о новых заразившихся врачах с пятницы пока не обновлялись — это 319 человек. Выплаты уже получили девять.
Станислав Шувалов отдельно подчеркнул, что не все могут получить выплаты.
Мероприятия проводятся в рамках приказа, который создан в каждом медучреждении. Там проводится расследования, и итоги направляются в Фонд социального страхования, где принимается решение.
- Надо понимать, что медики, материалы по которым переданы в ФСС, могут и не получить выплаты. Нужно знать, заболел ли человек в принципе. Если у него диагностирован коронавирус, но нет клинических проявлений, то нет повода подавать документы на выплаты. Если причинен вред здоровью человека или он, не дай Бог, скончался, то комиссия принимает решение — подлежит ли ситуация выплатам. Так эта система работает, — пояснил Станислав Шувалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU