Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 1 июня 2020 года составило 96 человек
В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 96 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, таким образом за весь срок пандемии в области заразились 3 174 человека.
Выздоровели с начала эпидемии 1 206 человек, за сутки — 48.
Распределение новых случаев по территории области: город Саратов — 33, Балаковский район — 11, Энгельсский — 10, Самойловский и Озинский — по шесть человек, Вольский, Аткарский, Балашовский и Духовницкий — по трое, Краснокутский, Марксовский, Татищевский (а также ЗАТО Светлый), Пугачевский, Романовский, Хвалынский, Новобурасский и Калининский — по двое, Ртищевский и Красноармейский — по одному.
Среди заболевших 49 контактных лиц, 43 — с неустановленным источником заражения, четверо прибыли с других территорий.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 30, с признаками ОРВИ — 26, с бессимптомным течением — 40.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 6;
- 15-17 лет - 1;
- 20-29 лет – 8;
- 30-39 лет – 13;
- 40-49 лет – 18;
- 50-59 лет – 19;
- старше 60 – 31.
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ИСТОЧНИК KP.RU