Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 1 июня 2020 года составило 96 человек

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:10:03+03:00

Общее количество зараженных в Саратове на 1 июня 2020 года составило 3 174 человека

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В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 96 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, таким образом за весь срок пандемии в области заразились 3 174 человека.

Выздоровели с начала эпидемии 1 206 человек, за сутки — 48.

Распределение новых случаев по территории области: город Саратов — 33, Балаковский район — 11, Энгельсский — 10, Самойловский и Озинский — по шесть человек, Вольский, Аткарский, Балашовский и Духовницкий — по трое, Краснокутский, Марксовский, Татищевский (а также ЗАТО Светлый), Пугачевский, Романовский, Хвалынский, Новобурасский и Калининский — по двое, Ртищевский и Красноармейский — по одному.

Среди заболевших 49 контактных лиц, 43 — с неустановленным источником заражения, четверо прибыли с других территорий.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 30, с признаками ОРВИ — 26, с бессимптомным течением — 40.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 6;

- 15-17 лет - 1;

- 20-29 лет – 8;

- 30-39 лет – 13;

- 40-49 лет – 18;

- 50-59 лет – 19;

- старше 60 – 31.

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ИСТОЧНИК KP.RU