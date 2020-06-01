Радаев о вспышке коронавируса в Базарно-Карабулакском районе: Безответственность всегда приводит к тяжелым последствиям
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду регионального правительства — министру труда и социальной защиты Сергею Наумову разобраться в ситуации со вспышкой заболевания в психоневрологическом доме-интернате в Базарно-Карабулакском районе.
Напомним, вчера, 31 мая, стало известно о 101 новом заболевшем COVID-19. Всего в районе — 132 зараженных.
- Безответственность всегда приводит к тяжелым последствиям. В Базарно-Карабулакском учреждении сложилась ситуация, когда заболели и сотрудники, и пожилые люди, которые там постоянно находятся. По данному случаю в обязательном порядке будут сделаны оргвыводы, — сказал губернатор.
Всем заболевшим оказывается медпомощь. Этот вопрос находится на личном контроле областного министра здравоохранения Олега Костина в соответствии с поручением главы региона.
Напомним, с 29 апреля 2020 года в связи с распространением коронавируса в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах были введены ограничительные мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU