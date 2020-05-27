Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 мая 2020 года: снят карантин с Краснокутского района
За сутки стало известно о еще 65 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Таким образом на утро 25 мая в регионе было зарегистрировано 2 581 человек с подтвержденным COVID-19.
.Фото: Ольга Симонова
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 27 мая 2020 года.
За сутки пять человек скончались от коронавируса. Из них двое мужчин в возрасте 65 и 72 лет. А также женщины 50, 68 и 71 года.
Из числа общих выявленных случаев заражения — 212 детей. 14 — до года жизни. Сейчас примерно половина уже выздоровели.
Диагноз коронавирус подтвержден у 212 детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Также известно, что вирус найден у нескольких медиков. Минздрав и ФСС готовятся выплачивать компенсации по листам нетрудоспособности.
Индекс самоизоляции в Саратове составил 1,3 балла.
Главный внештатный педиатр Саратовской области, главный врач ГУЗ «Областная детская клиническая больница» Михаил Свинарев рассказал, как сохранить здоровье детей в условиях самоизоляции. Для этого нужно почаще проветривать квартиру, не зашторивать окна для доступа солнца и обеспечить полноценное питание.
Солнце следует впускать в квартиру через окнаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ. Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. Однако, по словам заместителя министра образования области Ирины Чинаевой, сроки могут измениться.
Расписание ЕГЭ может изменитьсяФото: Мария ЛЕНЦ
На заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекцией в Саратовской области было объявлено о снятии карантина в Краснокутском районе. Однако речь о введении первого этапа послаблений в регионе пока речь не идет. Тем не менее впервые число выписанных пациентов, превысило число госпитализированных.
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ИСТОЧНИК KP.RU