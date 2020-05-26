Коронавирус в Саратове 26 мая 2020: снимается карантин по коронавирусу с Краснокутского района
На заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции 26 мая губернатор Радаев заявил о снятии карантина в Краснокутском районе.
- Сегодня согласно предписанию Роспотребнадзора снимаем карантин в Краснокутском районе, где предпринятые меры показали свою эффективность, остановили очаговое распространение инфекции, - заявил Радаев.
Период официально объявленной самоизоляции в Саратовской области завершается 31 мая Каждый регион, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации на своей территории и руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, будет принимать решение о сроках поэтапного снятия ограничений.
Радаев предложил сначала выслушать мнение Роспотребнадзора и врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU