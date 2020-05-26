Коронавирус в Саратове 26 мая 2020: снимается карантин по коронавирусу с Краснокутского района

26 Май 2020 2020-05-26T19:21:44+03:00

Что ждет весь регион - пока не известно

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На заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции 26 мая губернатор Радаев заявил о снятии карантина в Краснокутском районе.

- Сегодня согласно предписанию Роспотребнадзора снимаем карантин в Краснокутском районе, где предпринятые меры показали свою эффективность, остановили очаговое распространение инфекции, - заявил Радаев.

Период официально объявленной самоизоляции в Саратовской области завершается 31 мая Каждый регион, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации на своей территории и руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, будет принимать решение о сроках поэтапного снятия ограничений.

Радаев предложил сначала выслушать мнение Роспотребнадзора и врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU