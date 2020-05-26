Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

26 Май 2020 2020-05-26T11:33:55+03:00

Общее количество зараженных в области — 2 581 человек

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Федеральный штаб сегодня, 26 мая, подтвердил данные регионального о 65 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе — 2 581 человек.

Карта распространения коронавируса по Саратовской области

За сутки в России выявлено 8 915 новых случаев заболевания коронавирусом, 174 смерти от него и 12 331 выздоровление.

Всего в РФ зарегистрировано 362 342 зараженных COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU