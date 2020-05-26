2020-05-26T11:33:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

Общее количество зараженных в области — 2 581 человек
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Федеральный штаб сегодня, 26 мая, подтвердил данные регионального о 65 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе — 2 581 человек.

Карта распространения коронавируса по Саратовской области

Карта распространения коронавируса по Саратовской области

За сутки в России выявлено 8 915 новых случаев заболевания коронавирусом, 174 смерти от него и 12 331 выздоровление.

Всего в РФ зарегистрировано 362 342 зараженных COVID-19.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замминистра образования Ирина Чинаева: Сроки ЕГЭ могут измениться
В доме-интернате для детей под Марксом готовы изоляторы на случай заболевания коронавирусом
В Саратове за сутки пять человек скончались от коронавируса
В Саратове отключили воду в Октябрьском районе и Комсомольском поселке
Гагик Киракосян: Готовится закон об ужесточении требований к «наливайкам»
Более тысячи саратовцев подали электронное заявление на регистрацию брака
Курьез: мотоциклисты ДПС столкнулись в центре Саратова
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В конкурсе Николая Панкова приняли участие библиотеки Перелюбского района
Педофила из Маркса посадили на 12,5 лет за развращение пятилетней девочки
День пограничника в 2020 году в Саратове: какие мероприятия планируются
Три кандидата претендуют на пост главы Энгельсского района
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области на 26 мая
Старушка в Саратове собиралась выйти из квартиры через балкон на пятом этаже
В Воскресенском мужчина забил мать молотком по голове
Младшего инспектора колонии №10 подозревают в получении взятки
Вышел в свет специальный, юбилейный выпуск газеты «Комсомольская правда»
В Саратове отремонтировали первые дороги по нацпроекту
ЭКОНОМ поздравляет с последним звонком!
Пенсионер на «Ладе» устроил аварию под Саратовом
Расписание ЕГЭ в Саратове 2020: какие экзамены когда сдавать