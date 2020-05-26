Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб сегодня, 26 мая, подтвердил данные регионального о 65 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.
Таким образом, общее количество зараженных в регионе — 2 581 человек.
Карта распространения коронавируса по Саратовской области
За сутки в России выявлено 8 915 новых случаев заболевания коронавирусом, 174 смерти от него и 12 331 выздоровление.
Всего в РФ зарегистрировано 362 342 зараженных COVID-19.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU