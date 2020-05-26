Индекс самоизоляции в Саратове: 1,3 балла

26 Май 2020 2020-05-26T12:48:19+03:00

Граждане снова не хотят сидеть дома

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Сегодня, 26 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 13:31 по версии Яндекс составляет 1,3 балла.

Этот показатель считается исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем прилежнее граждане соблюдают самоизоляцию.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одно место с Ярославлем. В лидерах Махачкала (3,7 балла).

Жители миллионников также не хотят сидеть дома. Самый высокий индекс в Москве и Волгограде, всего 1,8 балла, в Ростове-на-Дону 1,5 балла, в Красноярске 1,4 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU