Индекс самоизоляции в Саратове: 1,3 балла
Сегодня, 26 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 13:31 по версии Яндекс составляет 1,3 балла.
Этот показатель считается исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем прилежнее граждане соблюдают самоизоляцию.
Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одно место с Ярославлем. В лидерах Махачкала (3,7 балла).
Жители миллионников также не хотят сидеть дома. Самый высокий индекс в Москве и Волгограде, всего 1,8 балла, в Ростове-на-Дону 1,5 балла, в Красноярске 1,4 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU