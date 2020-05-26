2020-05-26T09:17:47+03:00
Общество

Расписание ЕГЭ в Саратове 2020: какие экзамены когда сдавать

Сначала школьники будут писать пробники
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2020 году школьники Саратовской области, как и всей России будут сдавать ЕГЭ очно, в традиционном формате. Однако сначала пройдут пробные экзамены, 29 и 30 июня.

- Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, а школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Публикуем график сдачи экзаменов:

3 июля — география, литература, информатика

6 и 7 июля — русский язык

10 июля — профильная математика

13 июля — история, физика

16 июля — обществознание, химия

20 июля — биология, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам

Резервные дни — 24 июля (кроме русского и иностранных языков), 25 июля — по всем предметам.

Те, кто не смогут по уважительным причинам сдать ЕГЭ в июле, пройдут его в августе.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

3 августа — география, литература, информатика, биология, история, устная часть экзамена по иностранным языкам

5 августа — русский язык

7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

8 августа — резервный день для сдачи всех предметов

Напомним, экзамен будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. Всех аттестуют по текущим отметкам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновлена карта коронавируса в Саратовской области на 26 мая
Старушка в Саратове собиралась выйти из квартиры через балкон на пятом этаже
В Воскресенском мужчина забил мать молотком по голове
Младшего инспектора колонии №10 подозревают в получении взятки
Вышел в свет специальный, юбилейный выпуск газеты «Комсомольская правда»
В Саратове отремонтировали первые дороги по нацпроекту
Ольга Мизякина поздравила выпускников с последним звонком
Пенсионер на «Ладе» устроил аварию под Саратовом
Расписание ЕГЭ в Саратове 2020: какие экзамены когда сдавать
Велосипедист на парковке ТЦ в Саратове врезался в иномарку после тарана от «Волги»
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 мая 2020 года: еще 65 человек
Благотворительная организация Саратовской епархии развозит продукты и одежду нуждающимся
В Саратове молодой рецидивист украл золото из квартиры
В Турках водитель Mazda насмерть сбил пенсионера
Рецидивиста задержали по подозрению в убийстве жителя Балашова
Под Саратовом женщина из ревности к соседке зарезала сожителя
В Саратове во вторник ожидается дождь и ветер
Митрополит Лонгин предложил «ответить за свои слова» паблику ВКонтакте, который «проводил» его в отставку
В Вольске готов дом для молодых врачей
Заседание оперативного штаба по коронавирусу в Саратовской области закрыли от СМИ
Для расселения обрушившегося дома в Энгельсе необходимо 63 млн рублей
Мужчина пострадал в столкновении Renault Logan и Lada Vesta в центре Саратова
В Саратове до середины ноября снесут жилой дом на Степана Разина
Главврач Балаковской больницы: С пониманием отношусь к родным пациентов и всегда открыта для диалога
Андрей Воробьев: Требования к «наливайкам» в регионе могут быть ужесточены уже в июне
Депутат Саратовской облдумы выяснит законность постройки на набережной Космонавтов
Депутат поздравила с юбилеем Победы ветерана, служившего юнгой в годы войны
Татьяна Загородняя: От учащихся вольского строительного лицея требуют отказаться от своих слов
В Красном Октябре установили карантин из-за бешеной кошки