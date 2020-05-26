Расписание ЕГЭ в Саратове 2020: какие экзамены когда сдавать

26 Май 2020 2020-05-26T09:17:47+03:00

Сначала школьники будут писать пробники

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В 2020 году школьники Саратовской области, как и всей России будут сдавать ЕГЭ очно, в традиционном формате. Однако сначала пройдут пробные экзамены, 29 и 30 июня.

- Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, а школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Публикуем график сдачи экзаменов:

3 июля — география, литература, информатика

6 и 7 июля — русский язык

10 июля — профильная математика

13 июля — история, физика

16 июля — обществознание, химия

20 июля — биология, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам

Резервные дни — 24 июля (кроме русского и иностранных языков), 25 июля — по всем предметам.

Те, кто не смогут по уважительным причинам сдать ЕГЭ в июле, пройдут его в августе.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

3 августа — география, литература, информатика, биология, история, устная часть экзамена по иностранным языкам

5 августа — русский язык

7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

8 августа — резервный день для сдачи всех предметов

Напомним, экзамен будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. Всех аттестуют по текущим отметкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU