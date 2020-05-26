2020-05-26T19:59:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове число выписанных из больниц впервые превысило количество новых госпитализированных с коронавирусом

При этом в регионе растет число тяжелых больных
Екатерина Семенова
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Выписанных после коронавируса стало больше, чем госпитализированныхВыписанных после коронавируса стало больше, чем госпитализированных
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил о росте числа тяжелобольных, а также задержке больных на ковидных койках из-за долгого течения заболевания.

- Сейчас 1205 человек на стационарах, из них 822 с подтвержденным COVID-19 а с пневмонией – 1020, в том числе с коронавирусом.

Тяжелые пациенты находятся на кислороде 73, еще 64 - на искусственной вентиляции легких.

У нас в регионе зарегистрирован рост числа тяжелых больных. Растет время пребывания пациента на койке, - заявил Костин.

Смертность от коронавируса в Саратовской области составляет 1,24 на 100 тыс. населения, это в два раза ниже, чем по РФ.

Впервые 26 мая число выписанных пациентов превысило число поступивших на 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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