В Саратове число выписанных из больниц впервые превысило количество новых госпитализированных с коронавирусом
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил о росте числа тяжелобольных, а также задержке больных на ковидных койках из-за долгого течения заболевания.
- Сейчас 1205 человек на стационарах, из них 822 с подтвержденным COVID-19 а с пневмонией – 1020, в том числе с коронавирусом.
Тяжелые пациенты находятся на кислороде 73, еще 64 - на искусственной вентиляции легких.
У нас в регионе зарегистрирован рост числа тяжелых больных. Растет время пребывания пациента на койке, - заявил Костин.
Смертность от коронавируса в Саратовской области составляет 1,24 на 100 тыс. населения, это в два раза ниже, чем по РФ.
Впервые 26 мая число выписанных пациентов превысило число поступивших на 29 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU