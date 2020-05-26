В Саратовской области еще несколько медиков заразились коронавирусом
В Саратовской области за последние дни еще несколько медработников заразились коронавирусом. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге 26 мая. Он не стал называть точное количество врачей, у которых выявлен COVID-19, но заявил, что «ситуация на контроле».
- Несколько новых заразившихся медиков есть. Летальных случаев среди медработников нет.
Уже восемь медработников, которые заболели, получили выплаты. Еще около сотни комплектов документов переданы в Фонд социального страхования для получения выплат. В ближайшее время — все получат. Работа на особом контроле, — заявил Шувалов.
Неделю назад речь шла о том, что число зараженных медицинских работников в регионе значительно превысило 100 человек.
Карта распространения коронавируса по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU