Замминистра образования Ирина Чинаева: Сроки ЕГЭ могут измениться

26 Май 2020 2020-05-26T12:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Все, что на сегодняшний день опубликовано в СМИ — это проект расписания ЕГЭ, окончательное решение будет позже. Об этом на брифинге 26 мая заявила заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

- В регионе 29 мая в 10 часов утра прозвенит последний звонок. В этом году, в отличие от последних лет, получение аттестата не связано с ЕГЭ. И в июне, как только получим документацию, все выпускники 9 и 11 классов получат аттестаты, если имеют положительные оценки за год. Экзамены им сдавать не придется. Однако выпускники 11 классов, которые поступают в вуз, будут сдавать ЕГЭ с 29 июня, — заявила Чинаева.

Она считает также, что последний звонок в дистанционном режиме — это необычная форма, но интересная. Детям предлагаются различные мероприятия, флешмобы.

- Уважаемые родители, это наша ответственность — объяснить детям, что самоизоляция — единственный способ гарантированно принять участие в ЕГЭ. То есть не заболеть, не попасть в число контактных, — сказала Чинаева.

ИСТОЧНИК KP.RU