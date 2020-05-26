2020-05-26T12:31:54+03:00
Общество

Замминистра образования Ирина Чинаева: Сроки ЕГЭ могут измениться

По словам чиновника, все озвученные даты пока предварительные
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Все, что на сегодняшний день опубликовано в СМИ — это проект расписания ЕГЭ, окончательное решение будет позже. Об этом на брифинге 26 мая заявила заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

- В регионе 29 мая в 10 часов утра прозвенит последний звонок. В этом году, в отличие от последних лет, получение аттестата не связано с ЕГЭ. И в июне, как только получим документацию, все выпускники 9 и 11 классов получат аттестаты, если имеют положительные оценки за год. Экзамены им сдавать не придется. Однако выпускники 11 классов, которые поступают в вуз, будут сдавать ЕГЭ с 29 июня, — заявила Чинаева.

Она считает также, что последний звонок в дистанционном режиме — это необычная форма, но интересная. Детям предлагаются различные мероприятия, флешмобы.

- Уважаемые родители, это наша ответственность — объяснить детям, что самоизоляция — единственный способ гарантированно принять участие в ЕГЭ. То есть не заболеть, не попасть в число контактных, — сказала Чинаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновник мэрии признался, что в Саратове не проводили полную инвентаризацию деревьев
Завтра в Саратове и области поднимется сильный ветер и наступит гроза
У гостиницы «Россия» в Саратове появился второй забор
В Саратовской области снижается смертность населения
На ремонт дорог в Саратове выделят еще 700 млн рублей
Арендаторам федерального имущества увеличили период рассрочки по уплате арендных платежей и сроки ее уплаты
Самоизоляция в Саратове: родители привели в детсады 1 251 ребенка
В доме-интернате для детей под Марксом коронавирусом заболели восемь сотрудников и один ребенок
Автопарк ООО «КВС» пополнили девять новых единиц спецтехники
Индекс самоизоляции в Саратове: 1,3 балла
В Саратовской области еще несколько медиков заразились коронавирусом
Житель Энгельса отправится в колонию за убийство из ревности
В Саратовской области зарегистрировано 212 зараженных коронавирусом детей
Замминистра образования Ирина Чинаева: Сроки ЕГЭ могут измениться