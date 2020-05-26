2020-05-26T12:21:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове за сутки пять человек скончались от коронавируса

Все умершие были старше 70 лет
Екатерина Семенова
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Брифинг в минздраве 26 мая 2020 годаБрифинг в минздраве 26 мая 2020 года
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В Саратовской области за минувшие сутки к утру 26 мая зафиксировано пять новых смертей от коронавируса. Все умершие старше 70 лет и с тяжелым поражением легочной ткани.

Об этом сообщил 26 мая на брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов.

Всего из зараженных, которых уже зарегистрирован 2 581 случай, 1 228 мужчин.

Показатель заболеваемости — 106,9 на 100 тыс. населения. По России он — 240.

В Саратовской области 852 пациента с COVID-19 на лечении в стационарах, еще 791 — на амбулаторном.

Из тех, кто в больницах, — 693 с пневмонией (73 на кислородной поддержке, 63 на аппаратах ИВЛ).

Карта распространения коронавируса по Саратовской области

Карта распространения коронавируса по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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