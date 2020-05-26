В Саратове за сутки пять человек скончались от коронавируса
В Саратовской области за минувшие сутки к утру 26 мая зафиксировано пять новых смертей от коронавируса. Все умершие старше 70 лет и с тяжелым поражением легочной ткани.
Об этом сообщил 26 мая на брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов.
Всего из зараженных, которых уже зарегистрирован 2 581 случай, 1 228 мужчин.
Показатель заболеваемости — 106,9 на 100 тыс. населения. По России он — 240.
В Саратовской области 852 пациента с COVID-19 на лечении в стационарах, еще 791 — на амбулаторном.
Из тех, кто в больницах, — 693 с пневмонией (73 на кислородной поддержке, 63 на аппаратах ИВЛ).
Карта распространения коронавируса по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU