Прогулки на балконе и загар через окна: педиатр рассказал, как сберечь здоровье детей в режиме самоизоляции

Главный врач ГУЗ «Областная детская клиническая больница», главный внештатный педиатр Саратовской области Михаил Свинарев на брифинге в Минздраве дал советы родителям в непростой ситуации, связанной с коронавирусом.

В частности, он остановился на часто задаваемых вопросах о грудных младенцах. Дело в том, что новорожденных малышей принято обследовать в первые дни жизни, но сейчас их просто опасно приносить в поликлинику.

Поход в поликлинику лучше отложитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Встает вопрос: надо ли идти с ним в месяц на плановый осмотр или отсрочить. Если ребенок родился здоровым, если его ничто не беспокоит, он нормально ест, спит, развивается, нет проблем с дыханием, стулом, то ничего страшного в том, чтобы отсрочить осмотр на 2-3 недели, нет, — уверен Михаил Свинарев.

Следует обеспечить детям полноценное питаниеФото: Мария ЛЕНЦ

Однако он обратился к мамам малышей: если они считают нужным, то могут связаться с участковым врачом, администратором или главврачом поликлиники по телефону или через социальные сети. Можно даже прийти самой в лечебное учреждение без ребенка и лично рассказать о каких-то беспокоящих вопросах.

- Если действительно выяснится, что ребенок нуждается в обследовании, лечении, каких-то манипуляциях, то они будут оказаны в полном объеме, — заверил педиатр.

Также он считает, что нет ничего критичного в том, что дети пока не могут полноценно гулять и вынуждены сидеть дома.

Для загара должно хватить света через окнаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дети живут не в подземелье. Есть регионы с вечной мерзлотой, с тропическими ливнями по несколько месяцев. Там дети сидят по домам. Поэтому сейчас ситуацию нельзя назвать катастрофой. Достаточно проветривать помещение и открывать занавески для доступа солнечного света, а также обеспечить полноценное нормальное питание, что позволит восполнить запас витаминов и минералов. И физкультура, — отметил Михаил Свинарев.

Он дал рекомендации гулять с маленькими детьми в колясках на балконе, а также обеспечивать максимальную инсоляцию через окна. Кроме того, детей можно отвезти на дачу, желательно не в общественном транспорте.

Родители могут выгулять малышей в колясках на балконеФото: Иван МАКЕЕВ

В то же время он предположил, что примерно 2-3% детей все же может потребоваться впоследствии более тщательное наблюдение. Вероятно, это коснется детей с хроническими проблемами здоровья.

Что касается ношения детьми масок, то Михаил Свинарев отметил, что маленьким детям, действительно, непросто объяснить важность их ношения.

- Если приходится ездить в общественном транспорте, то, конечно, маску следовало бы носить. Однако малышу может быть неудобно. Поэтому тут как в случае с плановым осмотром в поликлинике, следует четко понимать, что поездка действительно необходима, — отметил врач.

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