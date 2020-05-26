2020-05-26T19:32:52+03:00
Общество

Начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова: Саратов не готов к первому этапу снятия ограничений

Растет заболеваемость внебольничной пневмонией
Екатерина Семенова
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Ольга КожановаОльга КожановаФото: Александр Уриевский
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Количество тестирования на коронавирус в Саратовской области растет, уже более 69 тыс. тестов сделано, 2313 только последние сутки. Заболеваемость 106,9 на 100 тысяч населения, темп прироста 2,6%, как и по России в целом. Об этом на заседании координационного совета 26 мая заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

- За последние пять дней коэффициент подрос от 0,8 до 1. Не видим стабилизации показателя, а видим только первые шаги к снижению заболеваемости. Это связано и с майскими праздниками и ростом числа тестирования, - сказала Кожанова.

Она обратила внимание на долю внебольничных пневмоний — порядка 49%.

Это рост и он является тревожным показателем.

Показатель заболеваемости пневмонией сегодня в Саратовской области в три раза выше средней многолетней заболеваемости.

Кожанова также обратила внимание на возраст зараженных. Основной контингент - 30-65 лет (63%). Но в последнее время растет количество зараженных среди людей старше 65 лет. Сейчас уже 19,7% приходится на них., в то время как по России - примерно 15%.

- Таким образом на сегодня по рекомендациям мы достигли стабильных показателей по тестированию, по коечному фонду. Но по распространенности коронавируса показатель не стабилен. Это не позволяет войти в первый этап снятия ограничительных мероприятий, - резюмировала Ольга Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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