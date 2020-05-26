Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 мая 2020 года: еще 65 человек
По оперативным данным штаба при правительстве области, на утро 26 мая в регионе зарегистрировано 65 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 2 581 человек. Выздоровело с начала эпидемии 861 человек, за сутки — 49 человек.
Распределение новых случаев по территории области: Балаковский район — 11, город Саратов — 9, Марксовский район — 6, Ершовский, Энгельсский и Ивантеевский — по 5, Вольский, Новоузенский, Татищевский, Хвалынский и Новобурасский — по 3, Самойловский — 2, Аткарский, Ртищевский, Озинский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Аркадакский и Духовницкий — по одному.
Карта распространения коронавируса по Саратовской области
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 3;
- 15-17 лет – 1;
- 20-29 лет – 6;
- 30-39 лет – 7;
- 40-49 лет – 11;
- 50-59 лет – 14;
- старше 60 – 23.
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ИСТОЧНИК KP.RU