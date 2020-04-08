2020-04-07T21:30:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 8 апреля 2020 года: подтверждены еще шесть случаев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 8 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
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Растет число заразившихся коронавирусом в СаратовеРастет число заразившихся коронавирусом в СаратовеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Саратовской области. Такие данные по данным за 7 апреля озвучил оперативный штаб региона.

«КП-Саратов» собрала для своих читателей все последние новости по коронавирусу на 8 апреля.

Главным событием стали, безусловно, новые случаи заражения. Причем, федеральный штаб сообщил о шести заболевших, однако региональный до самого вечера подтверждал только пять. Шестой был под сомнением. Однако позже выяснилось, что и он имел место. Примечательно, что все заболевшие – женщины.

Кстати, католический епископ из Саратова Клеменс Пиккель признался, что также болен коронавирусом.

Клеменс Пиккель, католический епископ из Саратова. Фото со страницы «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске»

Клеменс Пиккель, католический епископ из Саратова. Фото со страницы «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске»

С утра одной из главных тем обсуждения стала работа системы дистанционного обучения детей. Вчера, напомним, родители жаловались, что сайты не открываются. Замминистра образования Ирина Чинаева на брифинге рассказала, что вопрос был взят на контроль. В среднем по области 85% школьников работают через сайты. В отдаленных территориях этот показатель ниже.

На брифинге Ирина Чинаева (справа) рассказала о дистанционном обучении школьников

На брифинге Ирина Чинаева (справа) рассказала о дистанционном обучении школьников

Тем не менее, вопрос о продлении учебного года на лето не стоит, так как предполагается, что дети сумеют освоить школьную программу.

Сегодня саратовское предприятие АО «Промэлектроника» заявило о готовности выпускать инфракрасные бесконтактные термометры повышенной точности.

Саратовская фирма разработала бесконтактные термометры

Саратовская фирма разработала бесконтактные термометры

Также стало известно, что 3-ю Советскую больницу Саратова могут перепрофилировать под стационар для больных с коронавирусом. Сейчас вопрос прорабатывается на уровне Минздрава России.

Кроме коронавируса есть и еще напасть – пневмония. По ней, в отличие от ОРВИ, растет заболеваемость. Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин поручил мониторить ситуацию буквально каждый час, чтобы оперативно реагировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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