Число заболевших коронавирусом в Саратове на 7 апреля 2020 года: выявлено шесть новых случаев

7 Апр 2020 2020-04-07T10:40:35+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Саратове достигло 25 человек

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В Саратовской области, по данным на 7 апреля, выявлено шесть новых заболевших коронавирусом.

Количество зараженных коронавирусом в Саратове достигло 25 человек. Из них двое скончались, один — выздоровел.

По данным федерального штаба, всего за сутки в России обнаружено 1 154 новых случая COVID-19.

Общее число заболевших в РФ — 7 497

Напомним, вчера, 6 апреля, первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов отметил, что подозрения на коронавирус, а точнее сомнительные результаты анализов, есть у 44 жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU