Число заболевших коронавирусом в Саратове на 7 апреля 2020 года: выявлено шесть новых случаев
В Саратовской области, по данным на 7 апреля, выявлено шесть новых заболевших коронавирусом.
Количество зараженных коронавирусом в Саратове достигло 25 человек. Из них двое скончались, один — выздоровел.
По данным федерального штаба, всего за сутки в России обнаружено 1 154 новых случая COVID-19.
Общее число заболевших в РФ — 7 497
Напомним, вчера, 6 апреля, первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов отметил, что подозрения на коронавирус, а точнее сомнительные результаты анализов, есть у 44 жителей региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU