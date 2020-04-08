2020-04-08T12:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: у новой заболевшей диагностирована легкая пневмония

В больницах остаются девять зараженных
Екатерина Семенова
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Брифинг в министерстве здравоохранения Саратовской областиБрифинг в министерстве здравоохранения Саратовской области
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Сегодня, 8 апреля, в министерстве здравоохранения Саратовской области проходит традиционный брифинг по противодействию коронавирусу.

- По данным на вчера в регионе было подтверждено 25 случаев заражения, сегодня — еще один, — рассказала заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

Первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов отметил, что на сегодня под наблюдением медиков остаются 1 854 человека, из них 732 — старше 65 лет. Снято наблюдение у 3 788 человек.

Также на брифинге было озвучено, что из 25 больных коронавирусом на вчерашний день был выписан один, двое скончались. Сейчас в больнице находятся девять человек, остальные — лечатся на дому. У одного человека в стационаре состояние средней степени тяжести, он находится на кислородной поддержке.

- Будем надеяться, что данный случай тоже закончится выздоровлением, — подчеркнул Шувалов.

Пациентка, чью положительную пробу на коронавирус выявили сегодня, взята под наблюдение с легкой пневмонией. Она лечится дома.

Идет работа по диагностике COVID-19. На сегодня сделано 339 исследований. Количество тест-систем достаточное. Ожидается еще поставка.

- Поэтому все, кому необходимо пройти исследование на коронавирус, получат тест, — подчеркнул первый замминистра здравоохранения.

В больницах области подготавливают койки для больных коронавирусной инфекцией. Уже открыты 364 койки в трех учреждениях. Организуются площадки для санитарного транспорта, монтируются кислородные линии. Вскоре должны прийти еще койки с кислородом.

- Раньше не было таких требований по числу коек с кислородом. Сейчас есть, поэтому разворачиваем, — заявил Шувалов.

Остается проблема со средствами индивидуальной защиты. 2,7 тыс. уже поступивших распределены по медорганизациям. Однако, по словам первого замминистра, сейчас по всей стране есть проблемы с поставками СИЗ, но будем надеяться, что мы получим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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